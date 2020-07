Varia Arvutimängus „Minecraft“ saad nüüd kanda Eesti kaitseväe vormi Toimetas Sten Kohlmann , täna, 13:22 Jaga: M

Foto: https://www.facebook.com/s6durileht/

Aastal 2011 ametlikult ilmavalgust näinud ehitamis- ja ellujäämismäng „Minecraft“ on algusest peale silma paistnud sellega, et annab kasutaja fantaasiale vabad käed oma elamuse parendamiseks. Sellest on kinni haaranud ka üks Maarjamaa ajateenija.