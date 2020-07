PlayStation 5 mängu „Marvel's Spider-Man: Miles Morales“ olemus on jätkuvalt liialt segane 

Esmalt eeldati, et „Miles Morales“ on järjeosa esimesele episoodile. Seejärel aga hakkasid levima segased sõnumid teose arendajatelt endilt. Fännidele jäi mulje, et tegemist on kõigest loopõhise laiendusega esimesele osale, mis samuti PS5 peale tuuakse. Seejärel räägiti eraldiseisvast mängust, mis kasutab sama kaarti, mida eelmine osa, ent mõningate uuendustega.

Kuna tegemist on ajakirjanumbriga, mille materjal pidi olema valmis juba juunikuus, võib juhtuda, et tegemist on vananenud informatsiooniga, mis põhineb eelnimetatud segadusel. Samas pole ka välistatud, et esimene osa tõepoolest paketiga kaasneb, et õigustada „Miles Moralesi“ hinnalipikut (mis hakkab ilutsema päris kenal karbil).