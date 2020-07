Joe Rogan nahutab: „Videomängud on tõeline probleem!“ 

„Videomängud on tõeline probleem,“ sõnas Rogan. „Need on tõeline probleem. Tead miks? Sest nad on kuradi lõbusad. Sa mängid neid ja need on hästi põnevad, aga sa ei jõua mitte kuskile.“ Rogan tõi näiteks Jujitsu, öeldes, et inimesel, kes on kolm aastat treenimisse ning teiste õpetamisse panustanud, on võimalus edu saavutada.