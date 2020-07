Varia Tänavuse „Call of Duty“ kinnitus ei saabunud arendajatelt, vaid hoopis krõpsupakilt Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:43 Jaga: M

Foto: Treyarch / Activision

Aasta 2020 on vaikselt enda eluea teise poolde jõudnud, ent me pole siiani kuulnud midagi tänavuse „Call of Duty“ kohta. Tõsi, erinevaid lekkeid on olnud piisavalt, kuid arendajad ise on vaikinud.