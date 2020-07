VIDEO | „Halo Infinite“ mängupilti tutvustav treiler valmistas inimestele suure pettumuse 

„Halo Infinite'i“ mängupildi treilerit ei pidanud kaua ootama, tegemist oli konverentsi avapauguga. 8minutilisest videoklipis nägime, kuidas sarja peakangelane Master Chief on naasnud Halo rõngale, et võidelda palgasõdurite rühmitusega, kes kannavad nime Pagendatud.

Paljud on fännid on oma pettumust avaldanud, pannes kahtluse alla, kas Microsoft on suuteline enda uut konsooli kellelegi maha müüma. Mitmed teised peavad visuaalset külge pigem stilistiliseks valikuks või toovad ettekäändeks põhjuse, et teos peab olema mängitav kolmel erineval platvormil, s.h. praeguse põlvkonna mängumasinal Xbox One'il.