Ubisoft ei küsi PS5 ja Series X-i mängude eest rohkem raha. Sel aastal! Toimetas Sten Kohlmann , täna, 12:10

„Watch Dogs Legion“ ilmub käesoleva aasta 19. oktoobril, uue generatsiooni mängumasinatele jõuab see aga pisut hiljem. Foto: Ubisoft

Palju hakkavad maksma videomängud PlayStation 5 ja Xbox Series X-i peal? See on küsimus, millele hetkel veel ühest vastust välja öeldud pole, ent kõik vihjed viitavad, et meid ootab ees hinnatõus.