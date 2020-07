Xbox pakub sulle praegu võimalust proovida enam kui 70 mängu demo 

Nimistust leidub erinevaid suuremaid ja väikemaid mänge, mis millalgi lähemas tulevikus ilmuma peaksid. Teiste seast võivad kasutajad leida sääraseid nimesid nagu „Destroy All Humans!“ uuendatud versioon või lustakas rulamäng „SkateBIRD“ (kus, jah, sa kehastud rulatavaks linnuks).

Samuti soovitame mõistatusmängu „Seasons of the Samurai“, mis lubab samuraiks kehastuda neil, kel kodus PlayStation 4 pole ning „Ghost of Tsushima“ seetõttu mängimata jääb.