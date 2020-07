Varia „Cyberpunk 2077“ loo võib leida lõpu ka ilma põhimissioonideta Toimetas Sten Kohlmann , täna, 12:02 Jaga: M

Foto: CD Projekt RED

Rollimängude ülesehitus peaks kõikidele tuttav olema, see on jagatud põhi- ja kõrvalmissioonideks. Esimeste eesmärgiks on teose narratiivi edasi anda, teised aga laiendavad maailma ning selles leiduvaid tegelasi. Poolakate küberpungiseiklus „Cyberpunk 2077“ keerab tolle valemi aga pea peale.