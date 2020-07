AJA AHI KUUMAKS! Maailma lõbusaimad kokandusmängud jõuavad ka uutele konsoolidele 

Sestap ei pea imestama, et Team 17 kuulutas välja „Overcooked: All You Can Eat“ kollektsiooni, mis ilmub järgmise põlvkonna mängumasinatel ning sisaldab mõlemat osa ja nende lisapakke. Samuti kostitatakse mängijaid uue sisuga. Kõike seda saab nautida lausa 4K resolutsioonil ja 60 kaadrit sekundis