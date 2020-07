Pensionile läinud tuntud räppar sõlmis voogedastusplatvormiga Twitch.tv miljonilepingu 

Nimelt selgus, et Logic hakkab edaspidi enda fänne rõõmustama uuel alal, täpsemalt mängustriimidega, vahendab The Verge. Mehel oli juba varasemalt voogedastusplatvormil Twitch.tv konto, mida ta aeg-ajalt kasutas. Nüüd on aga Amazonile kuuluv platvorm räpparile mitmemiljonilise eksklusiivlepingu lauale visanud ning muusik sellele ka alla kirjutanud.