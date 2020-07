VIDEO | Selle mängu treiler oli niivõrd piinlik, et väljaandja käitub nagu seda poleks olemas 

Tundub, et vahel aga võiksid mõned ideed justnimelt ideedeks jäädagi. „Gamer Girli“ esimene treiler osutus niivõrd vastuoluliseks, et praegusel hetkel on õhus,. kas teos kunagi ilmumiseni jõuabki.

„Gamer Girl“ võtab luubi alla striimimisega algust tegeva tütarlapse, kes kasutab aliast Abicake99. Mängija kehastub tema ülekande moderaatoriks, kelle eesmärgiks vestluses korda luua. Õige pea aga muutuvad moderaatori ja Abicake99 vahelised suhted soojemaks ning esimene saab viimase elus varasemast rohkem otsustamisõigust.

Moderaatori abi tuleb kasuks, kuna neiut jälgib ka salapärane tegelane. Mängija eesmärgiks saab seega neiu elu päästmine ja müsteeriumi lahendamine.

Vastukaja osutus arendajate jaoks aga ootamatult negatiivseks. Heideti ette muidugi kehva näitlemist ning naeruväärset presentatsiooni, kuid ka üleüldist judisemapanevat õhustikku ja temaatikat. Mõne jaoks osutus ka ajastus problemaatiliseks, on ju populaarse voogedastusplatvormi Twitch.tv (nüüdseks endised) staarid viimasel ajal kimpus olnud erinevate skandaalidega, mis puudutavad seksuaalset ahistamist.

Igatahes on Wales Intercative ühtäkki otsustanud teeselda, et nad pole mängu kunagi välja kuulutanud. Teose treiler eemaldati YouTube'ist (vähemalt ametlikelt kanalitelt), mängu välja kuulutav blogipostitus on arendaja kodulehelt kadunud ning pressimaterjal Google Drive'ist eemaldatud.