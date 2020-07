LÕPP POMMITAMISELE! Kasutajad peavad nüüd ootama, et Metacriticus arvustust jätta 

Arvustuste koondhindeid postitaval veebilehel Metacritic viidi värskelt ellu uuendus, mis ei luba kasutajatel mängu selle ilmumispäeval arvustada. Selle asemel tuleb esmalt oodata 36 tundi, mis annaks neile (teoreetilise) võimaluse enne mänguga tutvuda. Nii pididki kasutajad ootama, enne kui said möödunud nädala reedel ilmunud „Ghost of Tsushimale“ hindeid jätta.

Säärase käiguga soovitakse ära hoida või vähemalt tunduvalt vähendada negatiivsete arvustuste tulva, mida hellitavalt ka pommitamiseks kutsutakse. Hiljutiseks näiteks on juunikuus ilmunud PlayStation 4 vastuoluline eksklusiivmäng „The Last of Us Part II“, mis vaid paari tunniga kriitikatormi alla sattus.