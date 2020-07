VIDEO | Kas Nintendo on tõesti oma kunagistest vigadest õppinud? 

Kui me möödunud aastal Pokemon Sword & Shieldi luubi alla võtsime, siis jõudsime järeldusele, et see on küll tore, aga puudulik. Üheks kitsaskohaks oli Wild Area ehk ala, kus vabalt ringi sõites pokemone püüda sai. Sten ja teine Sten jõuavad järeldusele, et teose esimene lisapakk Isle of Armor muudab seda valemit tunduvalt varemaks. Tundub, et Nintendo on oma minevikust õppinud!