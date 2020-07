„TEINE TASE“ | VIDEO | Aegade kõige ebaausam viktoriin 

Tom on tagasi ning tal on Allanile ja Stenile ette valmistatud aegade jaburaim viktoriin! Enne veel, kui mehed enda teadmised proovile panevad, üritab Sten selgusele saada, millised on tema emotsioonid „Ghost of Tsushima“ suhtes. Tom on enda jaoks avastanud PC-mängud ning Allan vihkab (talle omaselt) Ubisofti. Üheskoos üritatakse end valmis panna ka paratamatuseks, et uuel aastal ilmuv „Far Cry 6“ valmistab pettumuse.