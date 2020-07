SAHINAD: Sony ennustab PlayStation 5 meeletut edu, tõstab toodangumahtu... ja alandab hinda?

Foto: Sony

Sony järgmise põlvkonna mängukonsool PlayStation 5 pole isegi poelettidele jõudnud, ent tundub, et kompanii on juba praegu seadme edus kindel. Värskeimate sahinate andmetel planeerib Sony praegust toodangumahtu tõsta, et eesootav kõrge nõudlus rahuldatud saaks.