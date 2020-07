VIDEO | Kuidas saada kõigest 40€ eest tervelt 51 erinevat mängu (ja klaveri)? 

Mida teha, kui sõbrad külas, aga kappi vaadates selgub tõsiasi, et sul pole kodus ühtegi lauamängu? Õnneks on olemas Nintendo Switch, millele jõudis hiljuti kogumik, mis sisaldab 51 erinevat laua- ja kaardimängu ning muid meelelahutusviise. Allan ja Andri on nende osas alul ehk pisut skeptilised, ent ka nemad mõistavad peagi, et koos mängida on üpriski lõbus tegevus.