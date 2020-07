MIKS OOTAME? Ubisofti piraadimäng „Skull and Bones“ on läbi elanud äärmiselt suure muutuse 

Mainekas videomänguajakirjanik Jason Schreier andis veebruaris mõista, et niipea me teost ei näe, kuna tegemist on mänguga, mille arendusprotsessi on korduvalt nullist uuesti alustatud. Nüüd, mil esimene Ubisoft Forward, kompanii digitaalne presentatsioon on selja taga, tõusis mäng taaskord jututeemaks. Põhjuseks asjaolu, et järjekordselt torkas „Skull and Bones“ silma oma puudumisega.

Nüüdseks on aga üle mindud nn muutuva mängu mudelile, ehk pakutavad ülesanded ja missioonid muutuvad ajas vastavalt mängijatekommuuni tegevusele. Üks anonüümseks jääda sooviv allikas väitis, et stuudiot on mõjutanud battle royale mängu „Fortnite'i“ valem – lugu suudetakse rääkida läbi kaardil aset leidvate muudatuste.