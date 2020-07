ARVUSTUS | „Ghost of Tsushima“ on hea mäng, mis võiks olla suurepärane 

Küsitakse, kas sõjas on ikka kõik lubatud. Vastuseid, mis kerkinud küsimustele leitakse, oleme me kõik siiski varem juba kuulnud.Õnneks on võrdlemisi klišeemaigulised karakterid siiski sümpaatsed (või vajadusel üdini jälestatavad).

Kulunud loo teeb kordades paremaks fantastiline presentatsioon. „Ghost of Tsushima“ graafika on kena, ent mitte midagi uut. Animatsioonid korralikult üle keskmise, kuid turul on suur kogus mänge, mis antud kategoorias kõnealusele teosele silmad ette teevad. Maailm on kaunis, kuid ei reageeri mängija puudutusele selliselt nagu võiks. Viimase näiteks on kasvõi lumes kõndimine. Maa peale jäetakse (kahvatumapoolsed) jäljed, kõrval asuva hütikese katusel turnides pole jälgedest aga haisugi.

Foto: Sucker Punch / Sony

Ja ometigi väitsin, et presentatsioon on fantastiline? Jah, siinkohal mängivad suurt rolli näilised pisidetailid. „Ghost of Tsushima“ avaldab austust klassikalistele samuraifilmidele, eelkõige legendaarse režissööri Akira Kurosawa („Seven Samurai“, „Sanjuro“, „Yojimbo“) loomingule. Mängu missioonid on jagatud lugudeks. Iga loo algust tähistatakse sellele omistatud stiliseeritud pealkirjaga ja äärmiselt põhjalikult valitud taustakaadriga. Vahevideod (ning mõned kõrvaltegevused) lähtuvad sarnasest põhimõttest, mistõttu jätab kogu teose stiil mõnusalt minimalistliku mulje.

Kurosawa mõjutused annavad endast märku ka alternatiivses visuaalses filtris, mille nimeks sobivalt „Kurosawa Mode“. See muudab maailma must-valgeks ja säbruliseks, samal ajal summutades audiot. Nõnda jääb mulje, justkui vaatakski mõnda vanameistri linateost. Kahjuks või õnneks on maailmas ohtralt värve ja kauneid vaatepilte, mille ilu seeläbi kaduma läheks. Humoorikal kombel on teatud kohtades alati sügis, ent puude langevad lehed ei saa kunagi otsa. Stilistiline valik seegi.

Heliline pool on samuti muljet avaldav. Teost on võimalik läbida kas ingliskeelse või jaapanikeelse pealelugemisega. Isiklikult langes kaalukauss viimase valiku kasuks, mistõttu ei oska ma kommenteerida ingliskeelse kõne eest vastutavaid näitlejaid, ent Tsushima emakeelne heliriba oli igati eeskujulik. Tegelaste suuanimatsioonid näikse siiski jälgivat ingliskeelset heliriba, mistõttu võib vahel tekkida väike dissonants kõne ja pildi vahel. Siiski panin seda vaid harva tähele. Tõenäoliselt aitas segadust vältida asjaolu, et olin samal ajal ametis subtiitrite lugemisega.

Suuremad vahemaad läbitakse hobuse seljas, ent laisematel on võimalik ka kiirrännaku varianti kasutada. Seda muidugi alles siis, kui soovitud sihtmärki on varasemalt külastatud. Foto: Sucker Punch / Sony