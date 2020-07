FOTOD | Just sellised hakkavad välja nägema PlayStation 5 mängude karbid 

Sony jätkab siniste karpide trendi, ent karbi ülal asuv sinine logoriba on välja vahetatud valge vastu. Silmaga mõõtes tundub, et ka karbi mõõtudele on truuks jäädud. Uue karbi disaini tutvustati aasta lõpus ilmuva „Marvel's Spider-man: Miles Morales“ mänguga, seega nüüd on ka kõnealuse teose kaanepilt teada. Me elame põneval ajastul!