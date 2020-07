„TEINE TASE“ | VIDEO | „Assassin’s Creed Valhalla“, me oleme sinus pettunud! 

Allan, Ragnar ja Sten on pilgu peale heitnud „Assassin’s Creed Valhalla“ lekkinud mänguvideole, ent tulemuseks on pigem pettumus. Millega ronis Ubisofti suurteos lati alt läbi? Lisaks räägib Sten „Deadly Premonition 2“ sarmist, mis ei suuda kustutada mängu tehnilist praaki. Ragnar on tagasi „Frostpunki“ lainel, et enda sisemist viha süütute külmunud inimeste peal välja elada.