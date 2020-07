„The Last of Us Part II“ loojad on sattunud surmaähvarduste sihtmärgiks

Foto: Naughty Dog / Sony

„The Last of Us Part II“ on fantastiline videomäng, mida võiks pidada üheks käesoleva aasta parimaks. See kajastub ka müügiedus, on ju teost ostetud juba üle 4 miljoni eksemplari . Ometi leidub ohtralt ka inimesi, kelle jaoks on tegemist halvima mänguga eales.