Vabandust Activision, aga 200 GB on ühe mängu jaoks vastuvõetamatu suurus! 

Näiteks 2019. aastal ilmunud Activisioni ja Infinity Wardi tulistamismäruli „Call of Duty: Modern Warfare'i“ puhul on mängu poolt nõutav kettaruum ületanud igasuguse mõistlikkuse piiri. Viimase uuenduse tulemusena on arvutiversiooni maht enam kui 200 GB, vahendab PCGamesN.