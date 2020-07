Vestlusplatvorm Discord hülgab enda „ainult mänguritele“ imago 

VGC vahendab, et Discordi esindajate sõnul meelitab nende platvorm igakuiselt ligi üle 100 miljoni aktiivse kasutaja, kes üheskoos on omavahelisele suhtlemisele (olgu see kas helis, tekstis või pildi teel) kulutanud enam kui 4 miljardit minutit. Erinevaid servereid on kokku 6,7 miljonit.