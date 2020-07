„TEINE TASE“ | VIDEO | Kogu tõde Dr Disrespectist 

21. sajandi suurim müsteerium vajab lahendamist – mis juhtus Dr Disrespectiga? Twitch.tv suurima staari müstilist eetrikeeldu lahkavad Allan, Ragnar ja Sten. Lisaks arutatakse, kas „Cyberpunk 2077“ uus video-, pildi- ja tekstimaterjal paljastab suuremad probleemid mängu juures. Tagatipuks jõutakse arusaamale, et poolakate küberpungiliku rollika kubemekarvade süsteem on hea, aga see saaks olla veelgi parem. Meestel on ideid.