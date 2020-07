Uudised PIINLIK! Amazoni loodud videomäng „Crucible“ on 2020. aasta kõige suurem ämbrisse astumine Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:35 Jaga: M

Foto: Relentless Studios / Amazon Games

Võiks ju eeldada, et üks maailma võimsamatest kompaniidest on edukas iga asjas, milles kätt proovib. Seetõttu on pisut üllatav, et Amazoni valvsa pilgu all valminud arvutimäng „Crucible“ on kõike muud kui õnnestumine.