KÜSIMUS: millal ometi jõuab meieni „Fortnite: Save the World“ tasuta versioon? 

Sama aasta sügisel otsustati „PlayerUnknown's Battegroundsi“ ootamatult suure edu tuules ise kiiresti battle royale elamus luua (mängulaadi valmimiseks kulus vaid kaks kuud) ning ülejäänu on ajalugu. Kui aga „Fortnite: Battle Royale“ oli kohe algusest peale tasuta saadaval, siis „Save the Worldi“ mängimise eest pidi maksma. Siiski plaanis Epic Games ühel hetkel mängu tasuta jagama hakata.

Plaani elluviimine aga venis ja venis ning tänaseks päevaks oleme jõudnud puntki, kus plaanid on veninud niivõrd kaua, et need on jõudnud tagasi alguspunkti. Nimelt andis Epic Games teada, et „Fortnite: Save the World“ jääb siiski tasuliseks elamuseks ning tasuta versiooni idee on tühistatud. Seega, konkreetne vastus pealkirjas tõstatatud küsimusele on – mitte kunagi.