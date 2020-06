Uudised SAHINAD: juba tuleval aastal võib meieni jõuda avatud maailmaga Harry Potteri mäng Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:42 Jaga: M

Foto: Outnow.ch

Tuntud raamatu- ja filmitegelase Harry Potteri võlumaailma põhjal on videomänge ilmunud varemgi, ent viimastel aastatel on kaev üpriski kuivaks jäänud. Nüüd on põhjust taas ettevaatlikult rõõmustama hakata, kuna uuesti on pinnale kerkinud jutud uuest teosest.