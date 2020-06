Dr Disrespecti saladuslik karistus: mehe enda kommentaar ja jaburad vandenõuteooriad 

Video lõppeb sellega, kuidas Dr Disrespect murduva häälega sõnab, et ajad on rasked ning küll me need üle elame. Seejärel rullub tema huultelt viimane vandesõna ning ta lõpetab ootamatult striimi.



Mitmed mehe fännid näevad kõnealust klippi aga hoopiski teises valguses. Nimelt arvavad paljud, et Disrespcet lihtsalt tekitab tehislikku draamat, et seejärel välja kuulutada uus striimimisplatvorm.

Internetis ringleb väide, mille kohaselt on mees ühendust võtnud hiljuti uksed sulgenud Mixeri suurimate staaride Ninja ja Shroudiga (ning paljude tuntud Twitchi striimeritega), et üheskoos Spotify striimiportaali minna. Väidetavalt kannab platvorm nime Brime ning põhjus, miks keegi sellest midagi ei räägi, on kartus, et Twitch kaebab nad kohtusse.

Foto: Kuvatõmmis

Muidugi ringleb internetis ka tunduvalt raskema sisuga teooriaid. Kui võtta arvesse, et hiljuti on igavese Twitchi keelu saanud mitmed striimerid, keda seostatakse seksuaalkuritegude ja väärkohtlemisega, pole imestada, et Dr Disrespecti äkiline kadumine sarnaseid mõtteid tekitab.