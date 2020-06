Auhinnatud Eesti arvutimängu „Disco Elysium“ põhjal valmib teleseriaal 

Nimelt teatab Variety, et stuudio on käed löönud produktsioonifirmaga dj2 Entertainment, et luua mängul põhinev teleseriaal. ZA/UM-i peastsenarist Helen Hindpere kommenteeris uudist, öeldes, et nad on õnnelikud selle [positiivse] tagasiside eest, mis „Disco Elysium“ osaks on saanud.