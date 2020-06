Uudised 4 MILJONIT?! „The Last of Us Part II“ müügiedu on olnud meeletu Toimetas Sten Kohlmann , täna, 16:17 Jaga: M

Foto: Naughty Dog / Sony

„The Last of Us Part II“ on vaieldamatult üks tänavuse aasta olulisemaid mänge. Selle kasuks räägivad ka numbrid. Nimelt avaldas Sony, et vaid nädal aega tagasi ilmunud teost on ostetud ääretult palju.