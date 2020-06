Uudised KAE HULLU! David Beckham sukeldus pea ees e-spordi kirevasse maailma Toimetas Sten Kohlmann , täna, 15:40 Jaga: M

Foto: Reuters/Scanpix

David Beckham, üks maailma tuntumaid (endiseid) jalgpallureid, on nüüd ette võtnud uued sihid. Nimelt kuulutati, et mehest on saanud ühe e-spordiorganisatsiooni kaasomanik.