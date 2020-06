Varia Endine PlayStationi boss: mängud võiksid olla lühemad, nende tegemine odavam Toimetas Sten Kohlmann , täna, 13:34 Jaga: M

„The Last of Us Part II“ läbimine võib võtta kuni 30 tundi. Nii mõnegi mängija jaoks tundub see liiga palju. Foto: Naughty Dog / Sony

Videomängud on fantastiline ajaviitmismeetod. Kuna aga aeg on raha, peab enda valikuid tegema hoolikalt. Nimelt on paljud mängud absurdselt pikad. Selle väitega on nõus ka endine Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios ninamees Shawn Layden.