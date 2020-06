„TEINE TASE“ | VIDEO | Achievement'id – mõttetu rämps või hoopiski lisaväärtus mängule? 

Allan ja Sten on üle lõkke hüppamised ära hüpanud ning on tagasi stuudios, et arutada, kas mängudes leiduvad achievement'id on kasulikud või mitte. Allan jagab enda muljeid „The Last of Us Part II“ kohta, samuti ollakse inimkonnas pettunud. Õnneks paistab pilvede vahelt üksik päikesekiir, mil nimeks „Crash Bandicoot 4“!