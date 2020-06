Video VIDEO | „The Last of Us Part II“ – kas tõesti 2020. aasta kõige olulisem mäng? Level1.ee , täna, 10:48 Jaga: M

Foto: Level1.ee

„The Last of Us Part II“ on lasknud end kaua oodata, ent see kõik on olnud seda väärt. PlayStation 4 on saanud järjekordse hittmängu, millest räägitakse veel aastaid. Enne, kui saame vestlema hakata, tuleb teosele ise pilk peale visata. Seda Sten ja Allan ka teevad.