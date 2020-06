PlayStationi pealiku hoiatus? Sony rõhub PS5 puhul „väärtusele, mitte hinnale“ 

Viimaste kuude jooksul on hakanud tihenema erinevad lekked potentsiaalsetest hindadest , kui müügiportaalid panevad enda veebilehtedele üles PlayStation 5 müügikuulutusi. Üldjuhul on tegemist ajutiste hindadega, kuniks selgub tõde, ent tasuks olla siiski valmis oodatust kõrgemaks hinnaks.

Nimelt on PlayStationi tegevjuht Jim Ryan hiljuti mõista andnud, et Sony paneb uue konsooli puhul rõhku pigem väärtusele, mitte hinnale. „Tavapärane tarkus ja ajalugu näitavad, et meie äri on üks majanduslanguse kindlamaid ettevõtteid,“ ütles Ryan BBC-le. „Kuid ma arvan, et see suurendab meie vajadust keskenduda väärtuse võrrandi õigeks saamisele. Ja ma rõhun väärtusele, mitte hinnale.“