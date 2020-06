VIDEO | „Mafia: Definitive Edition“ uusim treiler on kriminaalselt kaunis 

Projekti eest vastutab Hangar 13, ehk stuudio, kelle käe all valmis ka 2016. aastal ilmunud vastuoluline „Mafia III“. Kuigi too viimane teos omas üpriski intrigeerivat narratiivi ja suurepärast heliriba, oldi kriitilised mängitavuse ja arvukate tehniliste vigade suunas. Nii seeria kui kolmas osa said parandatud graafikaga „Definitive Edition“ versioonid, mis ilmusid 19. mail.