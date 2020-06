TAVAPÄRANE RUTIIN: „Fortnite“ purustas Twitchis järjekordse vaatajate rekordi 

Nimelt leidis aset „The Device“ nime kandev sündmus, mis oli niivõrd populaarne, et purustas järjekordselt voogedastusplatvormi Twitch.tv vaatajate rekordi. Teise hooaja luigelaulu jälgis Amazoni platvormil üle 2,3 miljoni inimese. Võrdluseks – varasem rekord kuulus Riot Gamesi „League of Legendsi“ mulluste maailmameistrivõistluste ülekandele (1,7 miljonit).

Tunduvalt suurema kasutajaskonnaga YouTube'is vaatas mängus toimuvat üle 6,1 miljoni kasutaja. Tasub siiski märkida, et Epic Games oli asetanud mängule endale kasutajate limiidi (12 miljonit), et tagada stabiilsus. See ärgitas paljusid otsima alternatiivseid allikaid, et sündmust otse kogeda.