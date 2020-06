ARVUSTUS | „The Last of Us Part II“ suudab oma fantastilisest eelkäijast igal moel üle olla 

„The Last of Us Part II“ on mäng, millel pole tegelikult vajadust eksisteerida. Esimene osa oli terviklik. Jah, narratiiv jättis teoreetilise võimaluse järjeosaks (mida loojad ka ilmselgelt ära kasutasid), ent ümber kingipaki tõmmatud lehv seoti tugeva sõlmega kokku. „The Last of Us“ oli üksik särav täht järgede taevalaotuses.

Ehk seetõttu lootsid paljud (mina kaasaarvatud), et see nii ka jääb. Tõestuseks, et igast edukast kunstiteosest ei pea automaatselt saama raha trükkiv frantsiis. Nüüd, kui „The Last of Us Part II“ läbi, olen õnnelik, et lugu esimese osaga ei lõppenud.

Teine osa jätkab sealt, kus esimene pooleli jäi – seeria peakangelased Ellie ja Joel lõpetavad oma suure, zombide poolt räsitud Ameerika turnee Jackson Countys, kus neid ootab ees rahulik elu. Totaalsete võõrastena alustanud kahe osapoole omavaheline suhe meenutab nüüdseks isa ja tütre oma. Ometigi on Joeli südametunnistus must ning oma isiklikel põhjustel on ta jätnud terve allesjäänud inimkonna potentsiaalse ravita lokkava zombiviiruse vastu. Viimaseks teoks enne esimese osa lõputiitreid jääb Joeli valetamine.

„The Last of Us Part II“ hüppab ajas edasi-tagasi. Suurem osa mängust keskendub täiskasvanuks saanud Elliele, kel on vaja sotid selgeks rääkida WLF nime kandva rühmitusega. Vahel asetatakse mängija ka tema noorema versiooni saabastesse, et näidata, kuidas Ellie ja Joeli suhted aastate jooksul muutusid. Nagu ühele postapokalüptilisele zombiloole kombeks, keskendutakse ka siin eelkõige inimestele, inimsuhetele ning sellele, kuidas paljude (kui mitte kõigi) jaoks on vägivald see kõige õigem vastus igale probleemile.

Esimeses osas oli Ellie teismeline, kes suutis ka kõige karmimas situatsioonis positiivseks jääda. Järjeosas annab neiu järgi enda sees pulbitsevale raevule ning alati naeratust näole manada ei suudeta. Foto: Naughty Dog / Sony

Mõned kuud enne mängu ilmumist lekkisid internetti nii mõnedki videoklipid, mis paljastasid teoses aset leidvaid sündmuseid ja süžeepöördeid. Paljud inimesed otsustasid nähtu ja kuuldu põhjal „The Last of Us Part II“ surmatunnistusele juba eos alla kirjutada. Olles isegi mõnele paljastavale infokillukesele ise peale sattunud, võin julgelt öelda, et kuuldused narratiivi surmast on olnud ennatlikud.