„TEINE TASE“ | VIDEO | Kuidas noor Ragnar Lasnamäel mobiiltelefoni varguse ohvriks sattus 

Allan ja Ragnar räägivad, kuivõrd mõnusalt nostalgiline on uhiuus „Command & Conquer Remastered“, Sten igavleb. Samuti räägivad poisid jaburast golfimängust „What the Golf?“, „The Last of Usi“ PS4 versioonist ning sellest, miks PSVR on parim platvorm virtuaalreaalsusmängude mängimiseks. Lisaks valmistume PS5 esmaesitluseks ning üritame selgeks teha, milline on „Call of Duty“ battle royale mängude tulevik. Ragnar meenutab aga nukrat seika lapsepõlvest Lasnamäel.