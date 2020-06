„WARZONE'I“ VARAJANE SURM? Tänavune „Call of Duty“ plaanib tagasi tuua „Blackouti“ 

Tänavuse „Call of Duty“ eest vastutab populaarse „Black Ops“ alamseeria arendaja Treyarch. Just toosama stuudio tõi meieni sarja esimese katsetuse battle royale žanris. „Black Ops 4“ komplektis peituv mängulaad kandis nime „Blackout“ ning kuigi selle start oli üpriski edukas, ei saatnud seda sarnane edu nagu „Warzone'i“.