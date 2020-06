Varia Mängijad soovivad just seda „Apex Legendsi“ elementi näha ka „Call of Duty: Warzone'is“ Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:54 Jaga: M

Foto: Inifnity Ward / Activision

2020. aasta üheks kuumimaks mänguks on vaieldamatult Activisioni tasuta battle royale mäng „Call of Duty: Warzone“. Tegemist on üsna hea mänguga, ent paljude kasutajate arvates võiks see veelgi parem olla. Näiteks meeldiks nii mõnelegi, kui „Warzone“ laenaks elemente ühest teisest teosest.