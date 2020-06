„Need for Speed“ seeria liikus uue arendaja kätte, mullune „Heat“ liigub ristvõrku 

Tagasituleku tegev Criterion Games on eelkõige tuntud „Burnout“ automängude sarja poolest. Peale „Most Wantedit“ on stuudio tööd teinud pigem tagaplaanil, osutades abi teiste EA projektide juures (erinevad „Need for Speed“ mängud, „Star Wars: Battlefront“ mängud, „Battlefield V“). Töö uue „Need for Speed“ mängu kallal juba käib.