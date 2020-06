LÕPP ÜKSILDUSELE! Arvuti juhitud tiimikaaslased saabuvad „Ghost Recon: Breakpointi“ juulikuus 

Ubisoft on negatiivsest kriitikast õppust võtnud ning juba pikalt lubanud arvuti poolt juhitud tiimikaaslased mängu lisada. Nüüd on lõpuks teada ka aeg, mil see juhtub. TU 2.1.0 koodnime kandev uuendus jõuab mängu juulikuu keskel. Uuendus pidi algselt ilmuma juunis, ent lükkus koroonaviiruse puhangu tõttu edasi.