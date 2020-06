JUBA HÄDA MAJAS? Amazoni vastilmunud „Crucible“ elimineeris 2/3 oma mängulaadidest 

Maikuu lõpus ilmus arvutile „Crucible“. Tegemist on tasuta mitmikmänguga, mis paneb omavahel vastamisi kaks neljaliikmelist võistkonda. Sellel oli kolm erinevat mängulaadi. Nüüd on aga Amazon otsustanud, et kaks neist eemaldatakse mängust.

Põhjuseks asjaolu, et vaid üks neist, „Hearts of the Hive“ nime kandev variant osutus teose (pigem pisema) mängijaskonna seas populaarseks. Arendajad sõnasid, et ülejäänud kahe mängulaadi elimineerimine annab neile võimaluse keskenduda üleüldise kogemuse parandamiseks.