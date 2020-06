Õnnetu ajalooga „Dead Island 2“ viis aastat vana prototüüp jõudis mängijate näppude vahele 

Nüüd on internet enda küüned taha saanud teose esimese arendaja Yager poolt loodud prototüübile. Kuigi tegemist oli alles arengufaasis oleva mänguga, on allolevates videotes üllataval kombel palju sisu. Näha võib nii erinevaid relvi, võitlusmehaanikaid kui ka tegelase oskuste arendamist.

Yageri ja sarja väljaandja Deep Silveri omavahelised suhted jahenesid 2015. aasta suvel, kui teatati, et kahe osapoole teed lähevad lahku. 2016. aasta kevadel võttis ohjad üle Sumo Digital, ent vaid mullu kuulutati, et teose valmimise eesotsa on asetatud (keskpärase) tulistamismängu „Homefront: The Revolution“ looja.