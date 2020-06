SAHINAD: Rockstar Games töötab esimese „Red Dead Redemptioni“ uusversiooni kallal 

Nimelt vahendab CCN anonüümse allika väidet, mille kohaselt tegeleb legendaarne mängustuudio ühe oma endise superhiti uusversiooniga. Mänguks on 2010. aastal ilmunud avatud maailmaga vesternimärul „Red Dead Redemption“, mida kuuldavasti ehitatakse paar aastat tagasi ilmunud „Red Dead Redemption 2“ mootorile.

Samuti jõuavad (juttude kohaselt) uusversiooni ka uued missioonid ning mitmed „RDR2-s“ nähtud mehaanikad. Lisaks on kohale kutsutud mitmed häälnäitlejad, et uusi dialooge salvestada. Räägitakse ka, et uusversioon sisaldaks endas ka äärmiselt populaarset zombiteemalist lisapakki „Undead Nightmares“.