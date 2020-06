„TEINE TASE“ | Maailm põleb, videomängud võivad oodata 

Sten, Allan ja Lauri on lõpuks ometi tagasi stuudios, et jätta minevikku üle neti tehtavate saadete probleemid. Siiski ei ole seekordne saade vaid lust ja lillepidu. Maailmas toimuv on hakanud otseselt mõjutama ka videomänge. Kas ja kuidas seda üle elada? Miks peaks lombi taga toimuv ka meile korda minema? Et mitte ainult negatiivsele keskenduda, räägime lastesõbralikust mängust „Minecraft Dungeons“, meenutame „Hitman: Absolutioni“ totaalset jaburust ning toome tagasi lõbusa viktoriinisarja „Maadleja või Mäng?“.