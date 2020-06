Uudised WRC litsents kuulub tulevikus parimate rallimängude loojale Toimetas Sten Kohlmann , täna, 13:08 Jaga: M

„DIRT Rally 2.0“ Foto: Codemasters

WRC ralliseeria ametlik litsents kuulub hetkel Prantsusmaa väljaandjale Bigben Interactive, kelle katuse all (arendaja Kylotonn käe läbi)valmis ka mullu sügisel ilmunud „WRC 8“. Too konkreetne mäng jäi muuseas meelde sellega, et kaanel ilutses valitseva maailmameistri Ott Tänaku auto.