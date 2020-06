Tim Sweeney: tasuta mängud Epic Gamesi poes aitavad tõsta nende müüki teistel platvormidel 

Sweeney sõnul aitab asjaolu, et mäng on Epic Games Store'is tasuta saadaval, tõsta teadvust selle eksistentsi kohta, vahendab PC Gamer . Tänu sellele tärkab ka teiste platvormide omanike seas huvi, mis võib lõppeda mängu ostuga.

„Kui sulle ei meeldi sellised mängud nagu „Satisfactory“, siis sa ei lähe ja kuluta raha, et endale „Satisfactory“ osta. Kui sa saad selle aga tasuta, siis sa mõistad, et see on tegelikult väga äge mäng. Inimesed on sel viisil palju häid mänge avastanud,“ kirjeldab Sweeney Epic Games Store'i positiivset mõju.