Uudised Activision otsustas kõikide „Call of Duty" mängude järgmised hooajad edasi lükata Toimetas Sten Kohlmann , täna, 10:55

Foto: Infinity Ward / Activision

Activision andis teada, et „Call of Duty: Modern Warfare'i“ neljas ja „Call of Duty: Mobile'i“ seitsmes hooaeg lükkuvad edasi. Sama kehtib ka nende battle royale mängu „Warzone'i“ kohta.